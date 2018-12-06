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Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a hapis cezası

Harput'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa daha önce verilen ev hapsini, karar onanana kadar yaşadığı kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevirdi

06 Aralık 2018 Perşembe 16:33
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a hapis cezası

BURSA (AA) - Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Harput'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan sanığın, hakkındaki "Örgüt yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine hükmetti.

Heyet, Harput hakkında daha önce verilen ev hapsini, karar onanana kadar yaşadığı kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevirdi.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:33
  1. Bursa
  2. FETÖ
  3. Şahabettin Harput

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  • BozokBozok39 dk önce
    Bu iyi partinin para kaynagi nere simdiden sokaklarda bildiriler dagitiyorlar. Ulkucu gecinenlerin hdpchp ile ayni safta nasil duracaklarini merak ediyorum.
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