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Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput hakkında yeni karar!

Aralarında eski Bursa Valisi Harput’un da bulunduğu 60 sanığın yargılamasına devam edildi.

30 Ekim 2018 Salı 20:04
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput hakkında yeni karar!

Aralarında Şahabettin Harput’un da bulunduğu çoğu iş adamı 11’i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ile avukatları katıldı. Duruşmanın son celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaada etkin pişmanlık kanunu kapsamında tahliye edilen iş adamları F.K, H.G, E.A. ve Ş.U’nun yeniden tutuklanmasını, Mahmut Kesici ile Selamettin Özgörüş’ün beraatine, 'örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan yargılanan 60 sanığın hepsinin suç vasıflarının değiştirilerek sanıkların örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, geçen celse ev hapsi verilen Harput’un ev hapsinin kaldırılmasını ve örgütün para kasası olarak bilinen sanıkların örgüte finansman sağlamaktan beraatlerini istedi.

ARA KARAR

Duruşma heyeti mütalaanın ardından verilen kısa bir aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, daha önce de haklarında defalarca tutuklama talep edilen 4 iş adamının tutuklama talebinin ve iddia makamının bazı sanıklar için istediği adli kontrol hükümlerinin değiştirilmesi yönündeki talebinin reddine karar vererek, sanık ve vekillerinin esas hakkındaki savunmalarının alınması üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:04
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