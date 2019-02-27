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Eski Boydak çalışanı, FETÖ mahrem imamı çıktı

Kayseri’de eski Boydak Holding bünyesinde 17 yıl makine mühendisliği bakım şefliği yapan ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu iddiası ile yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Eski Boydak çalışanı, FETÖ mahrem imamı çıktı

Kayseri’de eski Boydak Holding bünyesinde 17 yıl makine mühendisliği bakım şefliği yapan ve örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu iddiası ile yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcı, sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet Ü.S. ile avukatı hazır bulundu. Sohbet imamlığı ve babası Ç.S.’ye aitcep telefonunda çıkan by lock yazışmalarında isminin geçtiği iddiaları ile tutuklu yargılanan evli, 3 çocuk babası, mühendis sanık Ahmet Ü.S., mahkemede, “17 yıldır Boydak grubunda çalıştım. Makine mühendisliği bakım şefliği yaptım. Biz, yani ağabeyim ile ben bu yapı ile sürekli uzak durmaya çalıştık, babamın baskısı bizi başka şeylere zorladı. Namazlı, abdestli olmadık, sigaraya başladık, kahvehaneden çıkmadık, asıl mağdur biziz. İnsan babasını seçemiyor. FETÖ’nün hiçbir şeyini onaylamıyorum, zaten hep uzak durdum” diye konuştu. Tanık olarak dinlenen polis Ç.Ö., “Sanık olan bu şahıs 2005 yıllarında oturmalarda sohbet toplantısı yapıyordu, bilgisayarı açıp, sohbetleri okurdu, 3-4 kez katıldım. Aylık himmet isteme meseleleri çıktı, himmet vermedim ve toplantılara da katılmadım. Bir daha da bu şahısları görmedim” dedi. Sanık Ahmet Ü.S. ise tanık Ç.Ö.’yü tanımadığını ve sohbet yaptırmadığını iddia etti.


Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, tanık beyanları ile sanık Ahmet Ü.S.’nin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu imam olduğu, babası C.S.’nin tespit edilen by lock yazışmalarında sanığın isminin de geçtiği gerekçeleriyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda dinlenmeyen bir tanığın da dinlenilmesi için duruşmayı Mart ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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