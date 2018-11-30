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Eski Boşnak komutan Oric beraat etti

30 Kasım 2018 Cuma 15:16
Eski Boşnak komutan Oric beraat etti

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp sivillere yönelik savaş suçu işlediği iddiasıyla yargılanan eski Boşnak komutan Naser Oric hakkında beraat kararı verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, savaş sırasında Bratunac ve Srebrenitsa'da Sırp sivilleri öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan Oric ile aynı davada yargılanan Sabahudin Muhic'in suçsuz bulunduğu ifade edildi.

Bosna'daki savaşta ülkenin doğusundaki Srebrenitsa bölgesinde görev yapan Oric ile eski Boşnak asker Muhic, Sırp esirlere yönelik savaş suçu işlemekle suçlanıyordu.

Boşnaklar arasında "efsane komutan" olarak da anılan Oric, daha önce Sırpların benzer suçlamaları nedeniyle Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) de yargılanmış ve suçsuz bulunmuştu.

Bosna Hersek Mahkemesi Temyiz Konseyi ise eski Boşnak komutan Oric hakkında 9 Ekim 2017'de verilen beraat kararına Savcılığın yaptığı itirazı haklı bularak 8 Haziran'da kararı bozmuş ve yeniden yargılamaya hükmetmişti.

Bu arada, Saraybosna'daki mahkeme binasının önünde toplanan yüzlerce Boşnak, Oric hakkındaki kararın açıklanmasını bekledi.

Ellerinde, "Suçlu değil kahraman" ve "Suçluyla kurban bir tutulamaz" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, beraat eden Oric'e mahkeme binası önündesevgi gösterisinde bulundu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:16
  1. Bosna savaşı
  2. karar
  3. mahkeme
  4. Naser Oric

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