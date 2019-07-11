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Eski BM Genel Sekreteri Moon'dan Bangladeş açıklaması

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon:- "Bangladeş'in bu kadar çok sayıda Arakanlı Müslümana uzun süre ev sahipliği yapması mümkün değil"- "Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların korku ve zulüm olmadan topraklarına geri dönebilmeleri için çok daha fazlasını yapmalı"

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:02
Eski BM Genel Sekreteri Moon'dan Bangladeş açıklaması

DAKKA (AA) - Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın sığındığı Bangladeş'in, bu kadar çok sayıda mülteciye uzun süre ev sahipliği yapamayacağı konusunda uyarıda bulundu ve Myanmar hükümetine konuya ilişkin sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Bangladeş Sangbad Sangstha haber ajansına göre, Cox's Bazar kentinde, Arakanlı Müslümanların kaldığı bir kampı ziyaret eden Moon, yüz binlerce Arakanlı Müslümana kapılarını açan Bangladeş için "bu kadar çok mültecinin yükünün er geç kaldırılamaz bir hal alacağı" konusundaki endişelerini dile getirdi.

Moon, "Bangladeş'in bu kadar çok sayıda Arakanlı Müslümana uzun süre ev sahipliği yapması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Myanmar'ı, zorla yerinden edilen Arakan halkının kendi topraklarına geri dönmesi konusundaki gönülsüzlüğü nedeniyle eleştiren Moon, Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönmesinin, devam eden insani krizin çözümü için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Moon, "Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların korku ve zulüm olmadan topraklarına geri dönebilmeleri için çok daha fazlasını yapmalı." dedi.

Moon'a ziyareti sırasında eşlik eden Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva, Bangladeş'in, zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlara gösterdiği cömertliğe övgüde bulunarak, "Bangladeş, Arakanlı Müslümanlara ülkenin sınırlarını açarken, halkı da gönüllerini açtı." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların vatandaşlık statülerinin tanınması için Myanmar hükümetine "acil adımlar" atması çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların dönüşü için Myanmar hükümetiyle BM arasında imzalanan protokolün, 28 Mayıs'ta bir yıl daha uzatıldığını anımsatan Gilmore, dönüşler için Myanmar'da elverişli şartların henüz oluşmadığını belirtmişti.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasındaki anlaşma, yerinden edilenlerin durumunu belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların, Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 00:02
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. Ban Ki-moon
  3. Bangladeş

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