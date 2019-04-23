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Eski bisikletleri onarıp köy öğrencilerine hediye ettiler

Tokat’ta Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan için kendi elleriyle tamir edip boyadıkları bisikletleri Tahtoba Köyü İlkokuluna götürerek köy çocuklarına hediye etti.

23 Nisan 2019 Salı 13:49
Eski bisikletleri onarıp köy öğrencilerine hediye ettiler

Tokat’ta Karşıyaka Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan için kendi elleriyle tamir edip boyadıkları bisikletleri Tahtoba Köyü İlkokuluna götürerek köy çocuklarına hediye etti.


Tokat Karşıyaka Ortaokulu Öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. 23 Nisan’dan haftalar önce okullarına okuyan öğrencilerden kullanmadıkları oyuncak ve bisikletleri toplamaya başladı. Topladıkları eşyaların onaran ve boyayan öğrenciler, yeniledikleri bisikletlerin üzerlerine Karşıyaka Ortaokulu logolarını yapıştırdı. Daha sonra çocuklar hazırladıkları hediyeleri projelerinde kendilerine rehberlik yapan Türkçe Öğretmenleri Mustafa Şanlı ve okul idarecileri ile birlikte Tokat Merkez’e yaklaşık 20 km uzaklıktaki Tahtoba Köyü İlkokuluna götürdü. Her iki okul çocukları, köy okulunda düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutladı. Karşıyaka Ortaokulu öğrencilerini düzenledikleri bu anlamlı projeden dolayı tebrik eden Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “23 Nisan çocuklarımız için paylaşmak. Çocuklarımız da köydeki kardeşleriyle bu sevinci bu mutluluğu paylaşmak için böyle bir şey düşünmüşler. Oyuncaklarını ve bisikletlerini köydeki arkadaşlarıyla, kardeşleriyle paylaşıp onlara da bu bayram sevincini doya doya yaşatmayı hayal etmişler. Bugün inşallah onu gerçekleştirecekler. Ben bütün çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Bisiklet sürmeyi bilmeyen köy okulu öğrencilerin imdadına da onları ziyarete gelen büyükleri yetişti. Okul bahçesinde doyasıya eğlenen çocukların mutluluk çığlıkları ve kahkahaları etkinlik boyunca Tahtoba Köyünde yankılandı. Tahtobalı minikler, 23 Nisan’da kendilerini unutmayan abi ve ablalarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:49
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