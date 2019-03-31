”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Eskişehir yöresi dans ve müziklerinden oluşan ve içerisinde bir aşk hikâyesinin de yer aldığı ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunuyla ilk sınavını izleyicilerin önünde verdi.

Eskişehir Çifteler bölgesine ait, sandıklardan toplanan otantik kostümlerin kullanıldığı ve Anadolu Üniversitesi Atatürk ve Sanat Merkezinde ücretsiz olarak sergilenen oyuna Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Topluluğun dans uzmanları tarafından oluşturulan repertuvar, bu yıl Eskişehir yöresi dans ve müzik projesi olarak belirlenmişti. Her projede farklı bir bakış açısını farklı bir tekniği deneyen topluluğun; bu projede sadece bir yörenin dansları ve müzikleri ile bu denli uzun ilk gösterisini hazırladı.

Projenin yönetmenliğini yapan Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Feyzan Şenbayram, yaptığı konuşmada, “Eskişehir yöresi danslarını; geleneksel yapılarını bozmadan günümüz çağdaş sahneleme tekniklerine uygun düzenleyerek sahnelemeye çalıştık. Geleneksel Türk halk ezgilerini icra ederken de sanat bilincinin ön planda tutulmasını hedefleyerek, geleneksel ve evrensel müzik renginin bir arada uyum içinde sergilemeye çalıştık ve bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu projenin hazırlanmasındaki asıl amaç, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Halk Dansları Topluluğu olarak şehrimize olan kültür hizmeti sorumluluğumuzu yerine getirmek, korumak, yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmaktır. Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Deniz Akalın, Ahmet Şamil Erkoçak ve Ceren Palsü dans ve koreografiyi üstlenirken Ferdi Cansız oyunun müzik yönetmenliğini yaptı. Kendilerine ve büyük özveriyle çalışan öğrencilerimize teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” dedi.