Eski Beşiktaşlı Khalid El-Amin tutuklandı Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen basketbolcu Khalid El-Amin, Amerika’da yaşadığı ailevi sorunlarıyla tutuklandı.

Beşiktaş formasıyla hafızalarımıza kazınan Khalid El-Amin, Amerika’da ailevi sorunlarıyla gündemde. Türk basketbolunun Beşiktaş formasıyla hafızasına kazınan Khalid El-Amin, 126 bin dolarlık nafaka borcunun 10 bin dolarını ödemesinin ardından serbest bırakıldı. Pazar günü tutuklandı Hartford Courant adlı yerel haber organının haberine gre El-Amin nafaka ödememesi nedeniyle Pazar günü tutuklandı ve Pazartesi günü serbest bırakıldı. Hartford’dan bir yargıç, El-Amin’i aylık 780 dolar ödemeye mahkum etti. Hartford’lı kadının El-Amin’den şu an 18 yaşına basmış bir kızı olduğu haberde verilen bilgiler arasındaydı. 7 çocuğu var El-Amin yargıca nafaka borcunu ödemek istediğini belirtirken yaşları 9’la 20 arasında değişen yedi çocuğu olduğunu belirtti. 39 yaşındaki eski oyun kurucu bölgede de Conneticut Üniversitesi’ni NCAA Ulusal Turnuvası şampiyonluğuna taşıyan bir yıldız olarak tanınıyor. Minneapolis bölgesinde yaşayan El-Amin, 1999’da yaşadığı başarının 20. yıl dönümü için Connecticut’a geldi.

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