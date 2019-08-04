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Eski belediye başkanının kızı dünya evine girdi

Zonguldak eski Belediye Başkanı Secaattin Gonca ve Sevgi Gonca’nın kızı Gizem Gonca, Hüseyin ve Gülin Demirdöğen ailesinin oğulları Göktan Demirdöğen ile dünya evine girdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:52
Eski belediye başkanının kızı dünya evine girdi

Zonguldak eski Belediye Başkanı Secaattin Gonca ve Sevgi Gonca’nın kızı Gizem Gonca, Hüseyin ve Gülin Demirdöğen ailesinin oğulları Göktan Demirdöğen ile dünya evine girdi.


Zonguldak’ta bir otelde yapılan düğün törenine; TBMM eski Başkanı, Kamu Etik Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti önceki dönem Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ve eşi Özlem Ulupınar, 19’uncu Dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ve davetliler katıldı.


Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Allan’ın kıydığı nikahta genç çifte TBMM eski Başkanı, Kamu Etik Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Enerji ve Tâbi Kaynaklar eski Bakanı Zeki Çakan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Ak Parti 24 ve 26’ıncı Dönem Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, 19’uncu Dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun şehitlik etti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:52
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