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Eski belediye başkanını vurmuştu… Sebebi beyin yaktı!

Kocaeli'nin Derince ilçesi eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaralayan Burhan Ç., saldırıyı Bulut'un selamını almayıp, kendisine gülmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:52
Eski belediye başkanını vurmuştu… Sebebi beyin yaktı!

Kocaeli 'nin Derince ilçesinde önceki gün Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alıdı.

DHA'daki habere göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın Burhan Ç. olduğunu belirledi. Saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Burhan Ç. polisteki ifadesinde Ali Haydar Bulut´a saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Eski başkan ile aralarında 2015 yılında işletmesinin ruhsatını iptal etmesi nedeniyle husumet oluştuğunu iddia eden Burhan Ç., olay günü tesadüfen gördüğü Bulut'u selamını almadığı ve kendisine gülmesi üzerine vurduğunu söyledi.

Ali Haydar Bulut ise ifadesinde zanlıyı tanımadığını, arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra camiye gitmek için yürümeye başladığını, saldırganın bir anda karşına çıkarak, ateş ettiğini söyledi.

Çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan Burhan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Burhan Ç.'nin evinde saklandığı kız arkadaşı F.A. ise hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:30
  1. Kocaeli
  2. KOCAELİ
  3. DERİNCE

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