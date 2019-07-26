Eski belediye başkanını silahla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut’u silahla ayağından yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay; 24 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Postane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut, namaz kılmak için İstasyon Camii’ne giderken, aniden önüne çıkan şahsın ateşlediği silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Bulut, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kız arkadaşının evinde yakalandı

Polis ekiplerinin takibi sonrasında yeri tespit edilen saldırgan Burhan Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde bulunan kız arkadaşının evinde olayda kullandığı silahla yakalandı. Kız arkadaşı Fatma A. ile birlikte gözaltına alınan Burhan Ç., işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alanın Burhan Ç., suçunu itiraf etti. 2015 yılında Derince ilçesinde açtığı bir işletmeye belediye ekipleri tarafından ceza kesilmesinin ardından o dönem belediye başkanı olan Ali Haydar Bulut ile görüşmek istediğini, görüşemeyince husumet beslediği öne sürülen Burhan Ç., işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Fatma A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.