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Eski belediye başkanını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de dün Derince Belediyesi eski başkanını sokak ortasında silahla vuran şüpheli gözaltına alındı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
Eski belediye başkanını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de dün Derince Belediyesi eski başkanını sokak ortasında silahla vuran şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişi ise aranıyor.


Derince ilçesinde dün meydana gelen olayda Deniz Mahallesi Postane Sokak’ta yürüyen Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek silahla bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bulut, ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için ise Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.


İnceleme sonrasında olayda silahı ateşlediği iddia edilen Burhan Ç. Derince’de, kız arkadaşı F.A.’nın evinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Burhan Ç., ifadesi için emniyete götürülürken, kız arkadaşı F.A. ise “Yardım ve yataklık etmek” suçlamasıyla firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan Burhan Ç.’nin ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
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