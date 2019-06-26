0553 313 94 23

Eski belediye başkanı maketlerle tarihi binalara hayat verdi

Sivas'ta emekliliğinin ardından gürgen ağacından maket yapımına merak salan eski belediye başkanı, aralarında TBMM binası ile Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinin de yer aldığı bazı tarihi binaların maketini yaptı - Çetinkaya beldesinin eski belediye başkanı Garip Kale: - "Maketleri Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında sergilemek istiyorum. Bunlar manevi yönden değeri çok büyük olan maketlerimiz"

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
Eski belediye başkanı maketlerle tarihi binalara hayat verdi

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta emekliliğinin ardından maket yapımına merak salan eski belediye başkanı, kentteki çok sayıda tarihi binanın ahşaptan maketini yaptı.

Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesinin 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığını yapan 73 yaşındaki Garip Kale, emekli olduktan sonra boş vakitlerini maket yapmaya ayırdı. Gürgen ağacından tamamen el işçiliğiyle maketler yapan Kale, son 3 yılda kentteki tarihi binaların maketini yapmaya karar verdi. Kale, Sivas'taki tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, Ankara'daki tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sivas Valiliği ve Jandarma binası gibi tarihi yapıların maketini hazırladı.

Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra boş vaktinin çok olduğunu belirterek can sıkıntısı nedeniyle ağaçtan maket yapmaya başladığını söyledi. Evinin balkonunu mini bir atölyeye çevirdiğini ve tamamen el işçiliğiyle maket yaptığını dile getiren Kale, "Sanatı ve sanatkarı çok seviyorum. Aslında sanatla ilgili herhangi bir eğitim almadım. Babam köyde evimizi yapardı, taş duvar ören, kerpiç duvar ören bir ustaydı. Hep onun yanında el hünerlerini öğrendim." dedi.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nin yanı sıra bazı tarihi binaların da maketlerini yaptığını anlatan Kale, "Bunları hobi olarak yapıyorum. Tarihi eserleri seven bir yapım var, herkes seviyordur mutlaka. Ben çok seviyorum, bunları maket olarak yaptığım zaman sanki dünyalar benim oluyor. Çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

- Sivas Kongresi'nin 100. yılında sergi açmak istiyor

Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu anımsatan ve yaptığı maketleri sergilemek istediğini ifade eden Kale, "Maketleri Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında sergilemek istiyorum. Bunlar manevi yönden değeri çok büyük olan maketlerimiz. Sergilenmeye uygun görülürse mutlu olurum." değerlendirmesini yaptı.

Kale, evinde sergilediği maketlerin görenlerin büyük beğenisini kazandığını aktararak "Eve gelen misafirlerimiz maketlerin fotoğrafını çekiyor. 'Ne güzel olmuş' diyerek teşekkür ediyor." dedi.

Maketleri yaparken makine kullanmadığını belirten Kale, maket yapımı için günde 1-2 saatini ayırdığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
  1. Garip Kale
  2. Maket
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban fiyatları ne kadar? Kurban fiyatları 2019 diyanet açıkladı mı?
    1. Kurban fiyatları ne kadar? Kurban..
    2. "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar..
    3. Yenice Ormanlarında doğa eğitim kampı
    4. Ardahan'da trafik kazası: Ölü ve..
    5. Hatay'da onlarca düzensiz göçmen..
    6. Lübnanlı liderden Filistin çıkışı!..
    7. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    8. Altun’dan açıklama
    9. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    10. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    11. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    12. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    13. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    14. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    15. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    16. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    17. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    18. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    19. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    20. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    21. Eğitim verecek robotlar geliyor
    22. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    23. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    24. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    25. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    26. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    27. Aşırı sıcaklara dikkat
    28. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    29. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    30. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler