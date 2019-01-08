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Eski belediye başkanının şirketi konkordato ilan etti

Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan tarafından kurulan Semerkand Yapı adlı şirket konkordato ilan etti.

08 Ocak 2019 Salı 14:32
Eski belediye başkanının şirketi konkordato ilan etti

Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve kardeşi Çetin Çapan tarafından kurulan Semerkand Yapı konkordato talep etti. Mahkeme 3 aylık süre verdi.

İnşaat sektöründe AC Yapı, Metsan, Nuhoğlu, Emay, Ceylan İnşaat ve Satya’dan sonra Semerkand Yapı da konkordato talebinde bulundu.

Duruşma Mart ayında

İnşaat sektöründe 2005 yılında Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve kardeşi Çetin Çapan tarafından kurulan Semerkand Yapı konkordato talep etti.

İstanbul Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 Ocak 2019 tarihinde verilen karara göre firmaya 3 aylık geçici mühlet verildi ve yeminli mali müşavir Adnan Ay, finans uzmanı Ali Fatih Uysal, Doç. Dr. Burak Huysal’ın geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Şirketin konkordato talebine ilişkin duruşma 28 Mart 2019 tarihinde yapılacak.

Çapan yönetimden ayrıldı

40 milyon lira sermayesi bulunan ve bugüne kadar 18 bin 500’den fazla konut üreten tek ortaklı şirkette 2018 yılının son günlerde yönetim değişikliği de gerçekleşti. 20 Aralık 2018'de Çetin Çapan yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden ayrılırken, şirketin yönetimindeki tek isim Volkan Haludun Çakar oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:32
  1. İstanbul
  2. Semerkand Yapı
  3. Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan

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