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Eski belediye başkanı hırsızı böyle arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan ve şu anda özel bir fabrikada müdür olarak çalışan eski belediye başkanı Cemal Arık, çantasını çalan kişinin güvenlik kamerasındaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:14
Eski belediye başkanı hırsızı böyle arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan ve şu anda özel bir fabrikada müdür olarak çalışan eski belediye başkanı Cemal Arık, çantasını çalan kişinin güvenlik kamerasındaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.


Arık’ın, içerisinde ruhsatlı silahı ile bir miktar parası olan çantasının kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığı iddia edildi. Eski başkan kendisine ait sosyal medya hesabında şahsın fotoğrafları paylaşarak görenlerin kendisine haber vermesi konusunda yardım istedi.


Güvenlik kamerasından elde ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan eski başkan şu notu yazdı: ’Bu fotoğrafta görülen şahsı arıyorum, gören duyan olursa ve beni haberdar ederse ömür boyu minnettar olurum"

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:14
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