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Eski Belçika Kralı DNA testini kabul etti

Eski Belçika Kralı İkinci Albert, Delhine Boel'in kızı olup olmadığının belirlenmesi için mahkemenin istediği DNA testini yaptıracak

28 Mayıs 2019 Salı 18:30
Eski Belçika Kralı DNA testini kabul etti

BRÜKSEL (AA) - Eski Belçika Kralı İkinci Albert, Delphine Boel adlı sanatçının kızı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla mahkemenin talep ettiği DNA testini yaptırmayı kabul etti.

Kralın avukatı Alain Berenboom, basına yaptığı açıklamada, İkinci Albert'in, Brüksel Temyiz Mahkemesinin DNA testi yaptırmadığı her gün için 5 bin avro ceza ödeme kararına itiraz ettiğini ancak testi yaptırmaya karar verdiğini açıkladı.

DNA testinin sonucunun dava sonuçlanana kadar açıklanmayacağını belirten Berenboom, eski Kralın yargıya saygı duyduğu için bu kararı aldığını ifade etti.

Brüksel İstinaf Mahkemesi geçen yıl kasımda, Boel'in iddiaları üzerine açtığı davada eski Kral İkinci Albert'in 3 ay içinde DNA testi yaptırmak zorunda olduğu kararına varmıştı.

Bu ay da Brüksel Temyiz Mahkemesi, eski Kral İkinci Albert'i, mahkemenin DNA testi yaptırması gerektiği yönündeki kararını yerine getirmediği her gün için 5 bin avro ceza ödemeye mahkum etmişti.

- Dokunulmazlığı bulunmuyor

Tahtını 2013'te oğlu Philippe'e bırakan 84 yaşındaki İkinci Albert, 51 yaşındaki sanatçı Boel'in kızı olmadığını savunuyor. Boel ise yaklaşık 10 yıldır kralın babası olduğunu kanıtlamak için çeşitli davalar açıyor.

Resmi görevi olmayan eski Kral Albert'in, mahkeme kararları karşısında dokunulmazlığı bulunmuyor.

Belçika'da yoğun olarak tartışılan konu, İkinci Albert'in eşi Kraliçe Paola'nın 1999'da yazdığı kitapta eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti.




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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:30
  1. Delhine Boel
  2. DNA Testi
  3. Eski Belçika Kralı İkinci Albert

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