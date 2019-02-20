0553 313 94 23

Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken’ın kitabının tanıtımı engellendi

Belçika’da eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’ın yazdığı ’Continent Sans Frontire’ (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı Verviers kentinde engellendi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
Eski Belçika Göç ve Mülteci Bakanı Francken’ın kitabının tanıtımı engellendi

Belçika’da eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’ın yazdığı ’Continent Sans Frontire’ (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı Verviers kentinde engellendi.


Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, bakan olduğu dönemde yazdığı ’Continent Sans Frontire’ (Sınırsız Kıta) isimli kitabının tanıtımı için gittiği Valon bölgesinde yer alan Verviers kentinde protesto ile karşılandı. N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Francken, beklemediği protesto karşısında şok oldu. Yerel polisin Francken’ın can güvenliğini sağlayamayacağını belirtmesinin ardından Francken otelden ayrıldı.



Verviers Belediye Başkanı Targnion da protestocular arasındaydı


Eski Göç ve Mülteci Bakanı Francken’in ‘Sınırsız Kıta’ isimli kitabının tanıtımına engel olanlar arasında Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion, bazı belediye meclis üyeleri ve 100’e yakın protestocu hazır bulundu. Protestocuların otelde bazı masa ve sandalyeleri atarak arbede çıkarmasının ardından polis geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Ancak protestocular Francken’ı konuşturmamakta ısrarlı bir tutum sergiledi. Polis, Francken’e can güvenliğini sağlayamayacağını söyleyerek otelden ayrılmasını istedi. Protestocular aracına binen Francken’i yuhaladı ve aracına yabancı maddeler fırlattı.



“Solcuların hışmına uğradım”


Francken, “Daha önce planlandığı üzere Verviers kentinde ‘Sınırsız Kıta’ isimli kitabımın tanıtımı için geldiğim otelin önünde Verviers Belediye Başkanı Muriel Targnion, belediye meclis üyeleri ve aşırı sol kesimden protestocular ile karşılaştım. Polis, sükuneti sağlamak için elinden geleni yaptı. Protestocular otelde arbede çıkarmaya çalıştı, onların saldırılarına uğradım. Polis güvenliğimi garanti edemedi ve bu nedenle de otelden ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:55
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmıştı
    1. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    2. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    3. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    4. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    5. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    6. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    8. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    9. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    10. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    11. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    12. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    13. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    14. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    15. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    16. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    17. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    18. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı! 'Beni..
    19. Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
    20. Setur Marinaları CNR Avrasya Boat..
    21. ASO’da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi
    22. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol..
    23. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    24. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    25. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    26. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    27. Hatay’da korkutan yangın
    28. Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
    29. MHP’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi..
    30. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı