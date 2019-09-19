Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa etti 2014 yılında Büyük Birlik Partisi'ni bırakarak AK Parti'ye geçen Hasan Hüseyin Bozok, istifa kararı aldı.

Eski Büyük Birlik Parti'li Hasan Hüseyin Bozok AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Yenimahalle İlçe Başkanı, BBP Ankara İl Başkanı ve BBP MKYK Üyesi ve BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ayrıca Alperen Ocakları eski Başkanı Hasan Hüseyin Bozok AK Parti'den istifa etti. 2014 yılında BBP'den ayrılan Bozok, AK Parti'de siyaset yapmaya başlamıştı. Davutoğlu ve beraberindeki vekillerin istifasının ardından Bozok da 'Davutoğlu ile birlikte yürümek' istediğini belirterek AK Parti üyeliğine son verdiğini açıkladı. Bozok kararını sosyal medya hesabı aracılığıyla "Gördüğüm lüzum Sayın Ahmet Davutoğlu'nun istafasına sebep olan gerekçelerdir." notu ile paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.