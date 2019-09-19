0553 313 94 23

Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa etti

2014 yılında Büyük Birlik Partisi'ni bırakarak AK Parti'ye geçen Hasan Hüseyin Bozok, istifa kararı aldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:25
Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa etti

Eski Büyük Birlik Parti'li Hasan Hüseyin Bozok AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Yenimahalle İlçe Başkanı, BBP Ankara İl Başkanı ve BBP MKYK Üyesi ve BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ayrıca Alperen Ocakları eski Başkanı Hasan Hüseyin Bozok AK Parti'den istifa etti.

2014 yılında BBP'den ayrılan Bozok, AK Parti'de siyaset yapmaya başlamıştı. Davutoğlu ve beraberindeki vekillerin istifasının ardından Bozok da 'Davutoğlu ile birlikte yürümek' istediğini belirterek AK Parti üyeliğine son verdiğini açıkladı.

Bozok kararını sosyal medya hesabı aracılığıyla "Gördüğüm lüzum Sayın Ahmet Davutoğlu'nun istafasına sebep olan gerekçelerdir." notu ile paylaştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:25
  1. Ankara
  2. Hasan Hüseyin Bozok
  3. AK Parti
  4. BBP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti, yılan ısırığı canından etti!
    1. Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti,..
    2. Suudi Arabistan'dan tarihi itiraf!
    3. Selçuklu eseri Sultanhanı..
    4. Kastamonu'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
    5. 1 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi
    6. Dalındayken satılan Ordu kivisi Türk..
    7. Enez'de botları batan düzensiz..
    8. Suudi Arabistan'a bir saldırı daha!
    9. 'Suç makinesi' çatı katında enselendi
    10. Gazeteci Emre Erciş gözaltına alındı
    11. Tüm dünyaya duyurdular! ‘UFO’lara ait..
    12. TEM ekiplerinden DAEŞ operasyonu!..
    13. Eşek arısının soktuğu kadın yaşam..
    14. Korkutan uyarı! Gökten kimyasal yağacak
    15. BAE, ABD öncülüğündeki uluslararası..
    16. 'Fidancı köy'de 40 ülkeye fidan..
    17. Almanya'dan Irak kararı! Süre uzatıldı
    18. Ümit Karan, Vedat Muriqi'i hedef aldı
    19. EYT müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT..
    20. Ehliyetsiz avukattan polislere tehdit:..
    21. İnternetten kaçak tüfek satan kişi..
    22. İşte Tunç Soyer’in ilk icraati!..
    23. Fatih Altaylı, Ali Koç'u bombaladı:..
    24. Eski BBP'li isim AK Parti'den istifa..
    25. Didim'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
    26. "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    27. Gaz şişkinlik için hangi doktora..
    28. Sivas'ta trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı
    29. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç neden..
    30. Sudan’ın yaraları Türk Köylerinde..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!