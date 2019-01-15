Eski başsavcı vekili Fikret Seçen'in kardeşinin FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen'in, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Faruk Seçen ile avukatları katıldı.

Duruşmada, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonunda, FETÖ üyeleri tarafından örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan ByLock programı tespit edildiğini hatırlattı.

Sanığın 17 Ağustos 2014 ile 31 Ekim 2014 tarihleri arasında ByLock kullandığına dair 653 sinyal verisi belirlendiğini kaydeden savcı, sanığın ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Bank Asya'nın finansal açıdan kurtarılması talimatı üzerine 8 Ocak 2014'de Bank Asya hesabı açtırıp aynı tarihte bu hesaba 100 bin lira para yatırdığını belirtti.

Sanığın, kovuşturma aşamasında FETÖ ile irtibatına dair bilgiler verdiğini ifade eden savcı, FETÖ'deki konumu ve eylemleri nazara alındığında etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, aynı zamanda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak cezasından indirim yapılmasını da talep etti.

Mütalaanın okunmasının ardından sanık Seçen ve avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına, imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti. Sanık ve avukatlarına savunma hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Dink cinayeti, Futbolda şike soruşturmalarının yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten ve 15 Temmuz darbe girişimin ardından meslekten ihraç edilen FETÖ firarisi Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması talep ediliyordu.

Sanık Faruk Seçen, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talebinde bulunarak, ifade vermişti.