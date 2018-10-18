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Eski basketbolcu Enden çete üyeliğinden tutuklandı

Organize polisince Rize'de yapılan operasyonda eski ünlü Gürcü basketbolcu Zaza Enden çete üyeliğinden gözaltına alınıp tutuklandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:34
Eski basketbolcu Enden çete üyeliğinden tutuklandı

Fenerbahçe ve milli takımın eski oyuncularından ünlü basketbolcu  Zaza Enden, geçtiğimiz Pazartesi günü Rize'de düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Gürcü asıllı eski basketbolcunun suç örgütü üyeliğinden Antalya Cumhuriyet Savcılığınca hakkında çıkarılan yakalama kararıyla arandığı öğrenildi. Karar üzerine yurt genelinde arayışa geçen tüm emniyet ekipleri gibi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de harekete geçti. Yapılan aramalarda ünlü basketbolcunun Rize’de olduğu belirlendi. 15 Ekim pazartesi günü  düzenlenen operasyonla Enden yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Enden işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. Ünlü eski basketbolcunun haraç, yapma ve tehdit suçlarına katılan bir çetenin üyesi olup, çetenin işlediği suçlara karıştığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:34
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Fenerbahçe

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