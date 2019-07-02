Eski Başkan Kırdar’ın anısına akülü araba desteği

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi eski başkanlarından merhum İsmail Kırdar’ın eşi Nuran Kırdar’ın isteğini yerine getirerek akülü araba ihtiyacı olan bedensel engelli Arzu Beklergül’e akülü arabasını teslim etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, dezavantajlı bir bireyin daha yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadı. Turgutlu’da annesi Nuray Beklergül ile birlikte yaşayan bedensel engelli Arzu Beklergül, akülü arabasına kavuştu. Geçmiş dönem Turgutlu belediye başkanlarından merhum İsmail Kırdar’ın eşi Nuran Kırdar’dan akülü araba talebinde bulunan Arzu Beklergül’ün arabasını Nuran Kırdar şehir dışında bulunması nedeniyle Belediye Başkanı Çetin Akın teslim etti. Arzu’nun yüzünün gülmesi ile mutluluğunun daha da arttığını belirten Başkan Akın, “Arzu kardeşimiz değerli büyüğüm Turgutlu’muza çok güzel hizmetlerde bulunan geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapmış İsmail Kırdar’ın eşi Nuran Kırdar’dan bir akülü araba isteği olmuş. Sağ olsun Nuran ablamız da bu akülü arabayı teslim etmem için benden ricada bulundu. Kendisi de şehir dışında olduğu için seve seve bizde bu isteği kabul ettik. Eşim Sabriye Akın ile birlikte Arzu kızımızın Cumhuriyet Mahallesi Pınar Sokak üzerinde bulunan evine gelerek akülü arabasını teslim ettik. Ben Arzu kızımızın yüzünün gülmesine vesile olan değerli büyüğüm Nuran Kırdar’a, bana böyle bir olaya tanıklık etme imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Turgutlu Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Arzu kardeşimizin yanındayız ve onun sorunlarına çözüm bulma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arzu kardeşimiz akülü arabasını güle güle kullansın” dedi.