Eski Başkan Acar’ın annesi vefat etti Marmaris Belediyesi’nin bir önceki Belediye Başkanı Ali Acar’ın annesiAkide Acar vefat etti.

Marmaris Belediyesi’nin bir önceki Belediye Başkanı Ali Acar’ın annesiAkide Acar vefat etti.

Marmaris Belediyesi’nin bir önceki Belediye Başkanı Ali Acar’ın annesiAkide Acar (88) vefat etti. Perşembe akşamı hayatını kaybeden Akide Acar için Eski Camii’nde Cuma namazınınardından cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi daha sonra götürüldüğü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne Acar’ı son yolculuğuna uğurlayan kalabalığın arasındayakınlarının yanısıra Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Belediyesi’nin bazı eski ve mevcut meclis üyeleri de vardı. 15 yıl Marmaris Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Acar’ınçok üzgün olduğu gözlendi.

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