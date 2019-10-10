Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönetik başlattığı Barışı Pınarı Harekatı sürüyor. Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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