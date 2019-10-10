Eski başbakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Barış Pınarı Harekatı' telefonu
Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.10 Ekim 2019 Perşembe 17:57
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönetik başlattığı Barışı Pınarı Harekatı sürüyor.
Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.
YORUM YAZ