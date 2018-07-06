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Eski başbakan'a 10 yıl hapis!

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, hakkında açılan Avenfield davasından 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:31
Eski başbakan'a 10 yıl hapis!

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, hakkında açılan Avenfield davasından 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

İslamabad'da görülen "Avenfield" davasının karar duruşmasında, Navaz Şerif, Şerif ile Meryem ve damadı Muhammed Safdar hakkındaki kararlar açıklandı.

Ramazan bayramında Londra'da tedavi gören eşini ziyarete giden ve hala orada bulunan Şerif ve kızı Meryem, avukatları aracılığıyla mahkemeye, haftaya Pakistan'a dönecekleri için kararın da haftaya ertelenmesi talebini iletti.

Gün içerisinde üç kere ertelenen kararın son olarak yerel saatle 16.00'da açıklanması kararlaştırıldı. Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin cezaya çarptırılırken, kızı Meryem 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin ceza aldı. Mahkemeden 1 yıl hapis cezası alan ve Pakistan'da bulunan Safdar'ın kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

Avenfield davası, 2017'de Anayasa Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılan Şerif'in, Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına dayanıyordu.

İddiaya göre, Şerif, üç oğlu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından yasa dışı yollarla daireler almıştı. Şerif, mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddetmiş ve oğullarının daire sahibi olduğunu kabul etmişti.

Avenfield davası, Şerif hakkında açılan 3 yolsuzluk davasından karara bağlanan ilki oldu. Diğer iki davanın gelecek aylarda karara bağlanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:31
  1. Pakistan
  2. Navaz Şerif

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