Eski başbakan Mesut Yılmaz ve eski devlet bakanı Güneş Taner'in Yüce Divan'da yargılanmalarına başlanması

16 Şubat 1923: Hilafetin Kaldırılmasının ABD Arşivlerinde Yer Alması

ABD arşivlerinde yapılan araştırmalar olayın bilinmeyen bazı boyutlarını da gözler önüne sermektedir:Mesut Çevikalp şu iddiayı ortaya atmaktadır:Atatürk’ün halifeliği kaldıracağı bir hafta önceden Washington’a bildiriliyor Yazıya göre, Mustafa Kemal ordu komutanlarının görüşünü almak için İzmir’de 16Şubat tarihleri arasında bir toplantı yapıyor. Amacı, halifelik kaldırıldıktan sonra komutanların bağlılığından emin olmak. Rapor Washington’a 25 Şubat 1924’te ulaşıyor. Yani halifelik kaldırılmadan önce. Başka bir deyişle, Türkiye’deki insanların haberi olmadan önce, Fransa ve ABD yetkilileri halifeliğin kalkacağını öğreniyor.(Çevikalp,2010)

Son Padişah Vahdeddin eski yaveri “Mustafa Kemal’in siyasetle-askerliği ayıran tutumlarını beğenmekte, ‘Hangi partidensin?’ sorusuna ‘İslam hilafetinin kuluyum, meşruti saltanatın sadık bir bendesiyim. Saltanatın masumiyetini kainatta her muhabbetten üstün tutarım.’ sözlerine güvenip itibar etmektedir.” (Gençoğlu,1998:39)

1 Kasım 1922 günü Osmanlı Saltanatının kaldırılmasına dair kanun tasarısı Mecliste tartışılmaya başlanıldı.

TBMM'ne saltanatın ilgası ve Hilafet makamıyla ayrılması yolunda verilen kanun tasarısı görüşülürken Mustafa Kemal Paşa bu iradenin açıkça ‘kılıç hakkı’ndan kaynaklandığını ifade etmişti. "Hâkimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşa ile verilemez. Hâkimiyet, saltanat kuvvetle ve zorla alınır.Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hâkimiyet ve saltanatına isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir.” Demişti.

16 Şubat 2018: Deniz Yücel’in Tahliye Edilmesi

Alman Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel tahliye edildi. Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel, 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmıştı. Türkiye aleyhtarı haberleri ile tanınıyordu.





16 Şubat 1998: Çin Halk Cumhuriyeti havayollarına ait bir yolcu uçağı Çan Kay Şek uluslararası havaalanı yakınlarında düştü: 202 kişi öldü.







16 Şubat 1979: İran'da Humeyni karşıtları ardı ardına idam edildi.







16 Şubat 2005: Eski başbakan Mesut Yılmaz ve eski devlet bakanı Güneş Taner'in Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçundan Yüce Divan'da yargılanmalarına başlandı.



