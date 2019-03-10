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KKTC Eski Başbakanı İrsen Küçük bu sabah vefat etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Başbakanlarından olan ve Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanı İrsen Küçük, bu sabah hayatını kaybetti.

10 Mart 2019 Pazar 11:44
KKTC Eski Başbakanı İrsen Küçük bu sabah vefat etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2010-2013 yıllarında başbakanlık görevi yapan İrsen Küçük, 79 yaşında hayatını kaybetti. İrsen Küçük, bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

İrsen Küçük kimdir?

İrsen Küçük 1940 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Toprak muhafaza ve zirai sulama alanlarında yüksek lisans eğitimi aldı. 1966-1968 yılları arasında da Türkiye Devlet Su İşleri'nde (DSİ) işletme mühendisi olarak çalıştı. Bunun yanında 1968-1973'te de Kıbrıs Cumhuriyeti Hayvancılık Dairesi'nde görev aldı. Ayrıca Ziraat Mühendisleri Odası ve Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanlığı da yaptı. Daha sonra siyasete atılarak 1981 yılında yapılan genel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkoşa milletvekili seçildi. 1976 -1981 ile 1982-1983 tarihleri arasında da Enerji Bakanlığı'nda görev aldı. 6 Aralık 1998 genel seçimlerinde de yeniden Lefkoşa milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon hükümeti döneminde de Tarım ve Orman Bakanı oldu. 2004 yılında UBP'nin genel sekreterliği, 2010-2013 yıllarında ise başbakanlık görevi yapmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:44
  1. Ankara
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  3. KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük
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