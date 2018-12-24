Eski Balyoz hakimine hapis

ANKARA (AA) - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Balyoz davasına bakan heyette de yer alan eski Yargıtay üyesi Ali Alçık, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Ali Alçık, avukatıyla hakim karşısına çıktı.

Esas hakkındaki savunma için söz verilen Alçık, hakkında hiçbir delil bulunmadan tutuklandığını öne sürerek, iddianameye yönelik eleştirilerde bulundu.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı yönündeki tespiti reddeden Alçık, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ByLock'a ilişkin tespitinin mahkeme kararına dayanmaması nedeniyle delil olarak kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

Alçık, Bank Asya'da hesabı bulunmadığını, örgüt toplantılarına katılmadığını, tanık beyanlarının iftira niteliğinde olduğunu iddia etti.

Savunmanın ardından son sözü sorulan Alçık, beraatini istedi.

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanık Alçık hakkındaki kararı açıkladı.

Oy birliğiyle alınan kararı, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu okudu.

Karara göre, sanık Ali Alçık'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince, "failin örgüt hiyerarşisi içeresindeki konumu, örgütte kaldığı süre, grup sorumlusu olduğuna dair tanık beyanları, ByLock içerikleri ve kastın yoğunluğu" göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak sanığa 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın, yargılama sürecindeki davranışları dikkate alındığında hakkında takdiri indirim sebebi tespit edilemediği gerekçesiyle, cezada takdiri indirimi düzenleyen TCK 62. maddenin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, Alçık hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına da hükmedildi.

Tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar veren heyet, sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşüyor.

- Özel yetkili mahkeme başkanıydı

Alçık, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi iken, örgütün kumpas davalarından Balyoz Planı davasına bakan heyette yer almıştı. Alçık, kıdemli üye olması nedeniyle davada bazı duruşmalara başkanlık da etmişti.

2010'da oluşturulan HSYK tarafından iş yoğunluğu gerekçesiyle kurulan özel yetkili İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesine 2011'de başkan olarak atanan Alçık, özel yetkili mahkeme başkanı olarak, "Danıştay saldırısının delillerinin karartılması", "İstanbul'daki 3. KCK davası" gibi davalara bakmıştı.

Alçık, 2013 Aralık ayında HSYK tarafından Yargıtay üyeliğine seçilmişti.