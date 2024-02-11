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Biyografi Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti! Yılmaz Karakoyunlu kimdir
Biyografi

Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti! Yılmaz Karakoyunlu kimdir

Yeniakit Publisher
2024-02-11 21:04:00 -
Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti! Yılmaz Karakoyunlu kimdir

Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Haberin duyulması sonrası Yılmaz Karakoyunlu'nun kim olduğu büyük merak konusu oldu. İşte Yılmaz Karakoyunlu'nun hayatı.

Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

28 Şubat sürecinde etkindi

Yılmaz Karakoyunlu, muhafazakar kimliğine rağmen 28 Şubat sürecinde imam hatiplerin kapatılmasında aktif rol oynadı.
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Yılmaz Karakoyunlu kimdir?

Yazar ve siyaset adamı Yılmaz Karakoyunlu 26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Vezneciler Altıncı İlkokul’unu, Pertevniyal Lisesi orta kısmını, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ni, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (1959) tarihinde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Georgia Üniversitesi’nden MBA derecesi (Master of business administration = İş idaresi yüksek lisans programı), Michigan Üniversitesi’nden yine MBA derecesi, Michigan Üniversitesi’nden doktora diplomasını almaya hak kazandı. Bir dönem ara banka müfettişliği, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı Finans Şubesi Müdürlüğü yaptı. Bu dönemde, çeşitli üniversiteler ile kuruluşlarda finansman konularında konferanslar verdi. Yılmaz Karakoyunlu daha sonra özel sektöre geçerek çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve danışmanlık görevleri yaptı.

Aralık 1995 ve Nisan 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi (ANAP) listesinden İstanbul Milletvekili seçilerek, 2002 seçimlerine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamenter olarak görev yapan Karakoyunlu, Özelleştirme İdaresi ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan (TRT) sorumlu Devlet Bakanlığı, Hükümet Sözcülüğü, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini almıştır.

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