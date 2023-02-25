Eski Bakanlardan Ahmet Rifat Çalıka'nın vefatı

Yakın tarihimizde önemli roller oynamış fakat sonrasında unutulup neredeyse kimsenin hatırlamadığı bazı simalar vardır. Ahmet Rifat (Çalıka) Bey de bunlardan biridir. 1888’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Mustafa Sabri Efendi’nin memuriyetinden dolayı çocukluğu oldukça hareketli geçmiştir. Ahmet Rifat Bey, Alay Kâtibi olan babasının çeşitli şehirlere tayini dolayısıyla çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını İstanbul, Girit, Drama, Selanik ve Adana’da geçirmiştir.







İlk tahsiline Girit’te başlamış, orta tahsilini Selanik Askerî Rüştiyesinde, idadiyi Adana’da, yüksek tahsilini de İstanbul Hukuk Mektebinde tamamlamıştır. Tahsiline devam ederken çeşitli mahkemelerde, farklı görevler üstlenmiştir. 1904-1913 tarihleri arasında Drama, Selanik ve İstanbul vilayetlerinde Adliye Nezareti teşkilatında kâtiplik, başkâtiplik ve benzeri görevlerde bulunmuştur. 26 Ekim 1913 tarihinde atandığı Akçaabad (Eceabat) Bidayet Mahkemesi Müdde-i Umûmiliği (Savcılığı) vazifesini de 24 Temmuz 1914’e kadar sürdürmüştür

1914’te daha yirmi yedi yaşındayken Kayseri Belediye Reisi olmuş ve 1919 tarihine kadar bu makamda kalmıştır. Ayrıca, Kayseri Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyetini kurmuştur.





1924-1925 yıllarında tekrar Kayseri Belediye Reisliği yapan Ahmet Rifat Bey, bu tarihten itibaren siyasi hayatını noktalamıştır. Daha sonrasında özel sektöre atılmış burada da başarılı olmuştur. Böylesine parlak bir kariyere sahip olmasına rağmen unutulmuşluğa terk edilen Ahmet Rifat Bey, büyük oğlu Hurşit Çalıka’nın 1992’de yayımladığı Kurtuluş Savaşında Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalıka’nın Anıları adlı eser ile biraz olsun gündeme gelebilmiştir.