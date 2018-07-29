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PKK'lıların şehit ettiği Nurettin Karadeniz toprağa verildi

Ağrı'da PKK'lı teröristler su problemini çözmeye giden İl Özel İdaresi ekiplerine alçak bir saldırı düzenledi. Saldırıda şehit olan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cenazesi toprağa verildi. Karadeniz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın dayısıydı.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:57
PKK'lıların şehit ettiği Nurettin Karadeniz toprağa verildi

Yaşanan su problemini gidermek için Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiine giden İl Özel İdaresi ekiplerine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın dayısı Nurettin Karadeniz için baba ocağı Oluklu köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Belediye Başkanı Murataza Karaçanta, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Karadeniz’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oluklu köyündeki camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karadeniz, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖNCE BOMBA PATLATTILAR SONRA ATEŞ ETTİLER

Dün yaşanan hain saldırıda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, kamyonetin geçişi sırasında infilak etti. Patlamanın ardından teröristler, kamyonettekilere ateş açtı.

Kamyonetteki işçilerden 2’si kaçarak yaylacıların çadırına sığındı. Kamyoneti arkadan takip eden TIR’ın şoförü Murtaza Polat da patlamayı görünce araçtan inerek bölgeden uzaklaştı. Kamyonetteki kepçe operatörü Nurettin Karadeniz ise şehit oldu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:57
  1. Kars
  2. Ağrı
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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