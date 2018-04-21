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Eski Bakan Ercan Vuralhan'a korkunç infaz

Fatih Sirkeci’de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan’ın bir kafeteryada oturduğu sırada Yüksel K. tarafından öldürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:12

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra bıçağıyla birlikte teslim olan Yüksel K., Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Yüksel K. cinayeti, eski bakan Vuralhan ile aralarında alacak-verecek meselesinden ötürü işlediğini itiraf etmişti. Şubedeki işlemlerinin ardından Yüksel K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Vuralhan’ın öldürüldüğü anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:12
  1. Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan
  2. Fatih
  3. Sirkeci
  4. Fatih Asayiş Büro Amirliği

YORUM YAZ

  • kediyi darlatmasan dalmaz sanakediyi darlatmasan dalmaz sana35 dk önce
    olen yüzde 99 haksız dır
  • TurgutTurgut39 dk önce
    Basit bir adam oldurme isine benzemiyor, susturulmak icin oldurulmus gibi. Katilin tavirlari bunu acikca gosteriyor.. Bu cinayetin ucu bircok kisiye dokunacak gibi, tabi adam gibi arastirilirsa...
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