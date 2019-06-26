Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM’de tören düzenlendi Vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM’de tören düzenlendi.

Vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM’de tören düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, ailesi ve yakınları katıldı. Seçkiner için törende dua okundu.

Yücel Seçkiner, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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