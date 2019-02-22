Eski Bakan Ünlü'nün cenazesi defnedildi
Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Karaman'ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı22 Şubat 2019 Cuma 15:18
KARAMAN (AA) - Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cenazesi, Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.
Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alınan Ünlü'nün cenazesi, polislerin omzunda taşınarak Lütfi Elvan Kent Meydanı'ndaki katafalka konuldu.
Meydanda İlçe Müftüsü Namık Karaahmetoğlu'nun öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşınan Ünlü'nün naaşı, ilçeye bağlı Balgusan köyü mezarlığında defnedildi.
Törene, Ünlü'nün ailesinin yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sanatçı Zülfü Livaneli, bazı belediye başkanları, eski milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.
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