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Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: - "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı"- "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum"- "Çok sık bir şekilde başkan 'Bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim"

07 Aralık 2018 Cuma 23:37
Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ı "disiplinsiz", "okumayı sevmeyen", "detaylara bakmayı sevmeyen" biri olarak tanımlayarak, görevdeyken Trump'ın kendisinden çok defa yasaları ihlal edecek şeyler yapmasını istediğini iddia etti.

Amerikan CBS televizyonuna konuk olan eski bakan, gazeteci Bob Schieffer'e Trump'ı anlattı.

Tillerson, Trump'la çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın genellikle içgüdüleriyle hareket ettiğini ve bunun da zaman zaman fevrilik gibi göründüğünü anlatan Tillerson, "Fevri davranmak istemiyor aslında. Gerçekten içgüdüleri ile hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum." diye konuştu.

Tillerson "Çok sık bir şekilde Başkan 'bunu yapmak istiyorum ve şöyle yapmak istiyorum' derdi. Ve ben de ona 'Sayın Başkan ne yapmak istediğinizi anlıyorum ama bunu yapamazsınız, bu kanunları ihlal ediyor' derdim." ifadesini kullandı.

Trump'ın Twitter kullanımını da eleştiren eski bakan, Amerikan halkının Trump'ın sosyal medya paylaşımlarıyla yetinmesinin kendisine rahatsızlık verdiğini belirtti.

Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yaptı.

Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart'ta görevinden alınmıştı.

Trump'ı "moron" diye tanımladığı da iddia edilen Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo getirilmişti.

- Trump'tan sert tepki

Diğer taraftan Trump ise twitter hesabı üzerinden Tillerson'a yanıt verdi.

Trump paylaşımında, "Mike Pompeo çok iyi çalışıyor. Selefi Rex Tillerson gerekli mental kapasiteye sahip değildi. Bir kaya kadar aptaldı, kendisinden yeterince hızlı kurtulamadım. Feci şekilde tembeldi. Şimdi artık dışişlerinde tamamen yeni bir durum ve büyük bir motivasyon var." ifadelerini kullandı.

Trump, Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine getirdiğinde ise "Dışişleri bakanı olmak üzere dünyanın gerçek anlamda en büyük iş liderlerinden birini seçtim. ExxonMobil CEO'su ve Başkanı Rex Tillerson." paylaşımında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:37
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  2. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
  3. iran
  4. pompeo
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