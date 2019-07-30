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Eski Bakan Özak: “Mustafa Demir Samsun için şans”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, “Mustafa Demir’in çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum.

30 Temmuz 2019 Salı 17:56
Eski Bakan Özak: “Mustafa Demir Samsun için şans”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, “Mustafa Demir’in çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bu nedenle Samsun şanslı bir şehir” dedi.


TBMM’de 22, 23 ve 24’üncü dönem Trabzon Milletvekilliği, 59 ve 60’ıncı AK Parti hükümetlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini yürüten Faruk Nafiz Özak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Demir, Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için gittiği Kavak ilçesinde, Özak’ı da ağırladı.



“Demokrasi demek muhtar demektir”


Kavaklı muhtarlara hitap eden Özak, muhtarların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulundukları yerlerdeki temsilcisi olduğunu belirterek, “O kadar saygıdeğer insanlardır muhtarlar. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Demokrasi demek muhtar demektir. Adalet, hukuk muhtarların özüdür. Muhtarlara çok saygı duyuyorum. Burada harcadığınız her dakika, bir salih ameldir, ibadettir, bunu bilin. Çünkü Allah rızası için çalışıyorsunuz. Vatandaşlarımıza hizmet için çalışıyorsunuz. Yol, su, çevre gibi güzel hizmetler için çalışıyorsunuz. Bu bakımdan bunu ibadet olarak görmeniz gerekir. Allah ibadetinizi kabul etsin. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.



“Demir’in 15 yıl önceki heyecanı devam ediyor”


Samsun’un son yıllarda büyük ve önemli değişim ve gelişim kat ettiğini de ifade eden Özak, “Bir önceki büyükşehir belediye başkanımız gerçekten teknik adamdı. Çok güzel hizmetler verdi. Mustafa bey de biliyorsunuz mimar, teknik adam. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapmış, Komisyon Başkanlığı yapmış. O bakımdan Samsun’u çok şanslı görüyorum. Sizler için de çok iyi çalışmalar yapacağına inanıyorum. Değerli dostum Mustafa Demir’deki heyecanın, tıpkı 15 yıl evvelki gibi devam ettiğini gördüm. Bu bakımdan kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.



“Heyecanımızı hiç kaybetmedik”


Özak’a kendisi ve Samsun için söyledikleri için teşekkür eden Başkan Demir ise, “Sayın Özak’ın da vurguladığı gibi, halkımıza hizmet heyecanımızı hiç kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Tek bir hedefimiz, tek bir amacımız vardır, o da görev başında olduğumuz süre boyunca Samsunumuza, Samsunlulara hizmet etmek. Kentimizi ilçeleriyle birlikte topyekün biraz daha ileriye taşımaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:56
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