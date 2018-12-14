Eski Bakan Ömer Dinçer'in acı günü
Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer'in vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer, memleketi Karaman'da ebediyete uğurlandı.14 Aralık 2018 Cuma 16:24
Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer'in vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer (86), memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dinçer için Musalla Meydanı'nda cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Lütfi Ketenci tarafından kıldırılan namazı sonrası, Dinçer’in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Ömer Dinçer ve ailesinin yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, eski bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
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