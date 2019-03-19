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Eski Bakan Müezzinoğlu, Batı Trakyalılardan her gün 1 oy sözü aldı

Zeytinburnu’nda Batı Trakyalı hemşehri buluşması programında konuşan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 31 Mart Yerel Mahalli İdareler Seçimleri’ne 10 gün kala salondaki kalabalıktan her gün 1 kişinin oyunu AK Parti’ye kazandırmanın sözünü aldı.

19 Mart 2019 Salı 09:18
Eski Bakan Müezzinoğlu, Batı Trakyalılardan her gün 1 oy sözü aldı

Zeytinburnu’nda Batı Trakyalı hemşehri buluşması programında konuşan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 31 Mart Yerel Mahalli İdareler Seçimleri’ne 10 gün kala salondaki kalabalıktan her gün 1 kişinin oyunu AK Parti’ye kazandırmanın sözünü aldı.


AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Yeşiltepe ve Veliefendi mahallelerinde halkla buluştu. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek projelerini anlattı. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Arısoy, daha sonra Balıkçılar Kooperatifini ziyaret ederek balıkçıların sorularını yanıtladı.


Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Batı Trakyalı Hemşehri Buluşması’ programına eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı. Belediye Meclis Üyesi adayı Hakan Güler’in tanıtıldığı programa, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nun Kurucu Belediye Başkanı Muzaffer Çavuşoğlu, dernek başkanları ve yüzlerce Batı Trakyalı katıldı.


Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuşmasında, “Önümüzdeki 10 gün her gün ilave bir oy kazandırmaya var mıyız? İlave 1 oy ile 10 günde 10 oy yapmalıyız. Bu salonda 500 kişi var. 500’ün sonuna bir sıfır koyacaksın. İlave 5 bin oy çıkıyorsa bu akşamın anlamı var” ifadelerini kullandı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin sıradan bir seçim olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Zeytinburnu’na çok değerli bir belediye başkanı kazandırmak istiyorum. Onun kazanması için çalışıyorum” dedi.



“Miting çok güzel geçti diye rehavete kapılmanızı arzu etmiyorum”


Başkan adayı Ömer , “Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızı Zeytinburnu’muzda ağırladık. Mahşeri bir kalabalıkla ağırladık. Zeytinburnu bizi mahcup etmedi. 31 Mart’ın provasını yapmış gibi olduk. Zeytinburnulu hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Miting çok güzel geçti diye rehavete kapılmanızı arzu etmiyorum. Seçim, mazbata alınınca anca biter. O bakımdan seçime kadar tempoyu arttırarak büyük bir gayretle inşallah sizlerin desteğiyle Zeytinburnu’nda Cumhur İttifakı’nın bayrağını yükseltmeliyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:18
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