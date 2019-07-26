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Eski Bakan, Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı 5.’likle tamamladı

Bir dönem Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Kürşad Tüzmen, kıtalararası yüzme yarışında önemli bir derece elde etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:12
Eski Bakan, Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı 5.’likle tamamladı

Bir dönem Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Kürşad Tüzmen, kıtalararası yüzme yarışında önemli bir derece elde etti. Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına 31 yıldır katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, erkekler 60-64 kilogram kategorisinde yarışan Tüzmen, 1.05.29’luk derecesiyle yarışmayı 5. olarak tamamladı.


59 ülkeden yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücünün mücadele ettiği yarışta, katılımcılar, Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde İstanbul Boğazı’na atladı. Kanlıca İskelesi’nde yarışa başlayan yüzücüler, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme’deki Cemil Topuzlu Parkı’nda organizasyonu bitirdi.


Bu önemli yarışa 20. defa katılan Tüzmen, bulunduğu yaş kategorilerinde 11 kez birinci oldu. Yarışta en iyi derecesi 49 dakika olan Tüzmen, dünya ticaretinin en önemli boğazında, en önemli iki kıtası arasında, dünyanın en güzel şehrinde, en güzel yarışında olmanın en önemli ayrıcalık olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:12
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