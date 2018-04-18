Eski bakan İstanbul’da bıçaklanıp, öldürüldü

Vuralhan ile Karababa arasında alacak verecek meselesi bulunduğu, bu konuyu konuşmak için buluştukları, buluşma sırasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında da Karababa’nın bıçağını çıkartarak Vuralhan’ı boğazından yaraladığı belirtildi. Karababa Cinayet Büro’da sorguya alınırken, Vuralhan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.