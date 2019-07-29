0553 313 94 23

Eski Bakan Işılay Saygın, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (İHA) – Hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın bakanı Işılay Saygın (72), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
Eski Bakan Işılay Saygın, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (İHA) – Hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın bakanı Işılay Saygın (72), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.


27 Temmuz günü, ileri derecede akciğer sertleşmesine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden eski bakan Işılay Saygın için cenaze töreni düzenlendi. Işılay Saygın’ın Türk bayrağına sarılı, üzerinde başörtü bulunan tabutu, katafalka konuldu. Buca ilçesi Muradiye Camisi’nde düzenlenen törende, Işılay Saygın’ın kardeşleri ile yakınları taziyeleri kabul etti.


Törene yakınlarının yanı sıra eski bakanlardan İmren Aykut, Suat Çağlar, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İstemihan Talay, Vecdi Gönül, Oktay Vural, Hakan Tartan, Işın Çelebi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasi partilerin il yöneticileri, görevdeki ve emekli olan bürokratlar, eski başbakan Binali Yıldırım’ının Başdanışmanı Ömer Sertbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygın’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buca Eski Mezarlığında toprağa verildi.



İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanıydı


4 Nisan 1947 tarihinde İzmir’de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı. 12 Eylül Askeri Darbe ile görevinden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Saygın, Tansu Çiller’in başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat – 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev yaptı. Mesut Yılmaz’ın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart – 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev aldı. Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerinde devlet bakanı olarak görev yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telefonla konuşabilmek için cami minaresine çıkıyorlar
    1. Telefonla konuşabilmek için cami..
    2. TBMM Başkanı Şentop'tan TİKA..
    3. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2..
    4. Konya’nın 31 ilçesinde AK Parti..
    5. Yeni yerleşim yerlerinde asfalt..
    6. Büyükşehirden üzüm üreticinin yüzünü..
    7. Volkan Köklü: "Oto yıkama dijitale..
    8. Sahipsiz sokak köpeği kediye annelik..
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. TCMB döviz kurları
    11. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    12. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    13. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    14. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    15. Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi..
    16. Japonya’da yaşayan Türk iş adamı..
    17. Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında..
    18. Flaş transfer açıklandı! Deportivo'dan..
    19. Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım
    20. Chubb’da üst düzey atama
    21. 15 Temmuz şehitleri fidanda yaşayacak
    22. Akhisar Belediyesi’nden sabah..
    23. Küçük çocuktan insanlık dersi
    24. Çocuklara reklamsız içerikler
    25. Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır
    26. Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    27. AK Parti ve MHP’den birliktelik tablosu
    28. Hamitler değer kazanıyor
    29. Bir sen eksiktin Ekrem! İmamoğlu'ndan..
    30. İngiltere'de yoksul kişi sayısı..
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'