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Eski bakan İşgüzar için TBMM'de cenaze töreni

Törene, İşgüzar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
Eski bakan İşgüzar için TBMM'de cenaze töreni

TBMM (AA) - Vefat eden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İşgüzar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve bazı eski milletvekillerinin yanı sıra Meclis çalışanları katıldı.

İşgüzar'ın cenazesi yarın Edremit Bekir Efendi Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Mezarlık'ta toprağa verilecek.

1929 yılında Kozaklı/Büyükyağlı Köyünde doğan İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su yüksekokullarını bitirdi.

Orman Yüksek Mühendisi olan İşgüzar, çeşitli orman bölge müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya Gazetesi yazarlığının yanı sıra şair ve yazarlıklarıyla da biliniyor. 13, 14 ve 16'ncı Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42. Hükümet Döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

Hilmi İşgüzar, evli ve 2 çocuk babasıydı.




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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
  1. AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. eski Sosyal Güvenlik Bakanlarından Hilmi İşgüzer
  4. TBMM
  5. TBMM'de tören

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