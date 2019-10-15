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Eski Bakan Ali Topuz hayatını kaybetti

CHP'li eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti.

15 Ekim 2019 Salı 10:11
Eski Bakan Ali Topuz hayatını kaybetti

Eski İmar ve İskân Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz hayatını kaybetti. Ali Topuz'un ölüm haberini CHP'li Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal Twitter'dan duyurdu.

CHP hükümetinin bakanlarından, eski milletvekili Ali Topuz'un ölüm haberini gazeteci Barış Yarkadaş twitter hesabından "CHP hükümetinin bakanlarından, eski milletvekilimiz Ali Topuz ağabeyimizi kaybettik'' mesajıyla paylaştı.

Ali Topuz kimdir?

Ali Topuz, 1932'de Rize Çayeli'nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı. Serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında inşaat projeleri uyguladı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği'nde yönetim görevleri üstlendi.

İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. 15(IV), 16(V), 18, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 37. Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 40. Hükümet'te Köyişleri Bakanlığı, 42. Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Topuz, evli ve 2 çocuk babasıydı. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:11
  1. Rize
  2. Eski İmar ve İskân Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz

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