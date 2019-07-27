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Eski Bakan Güney ve Milletvekili Battal’dan Başkan Pekmezciye ziyaret

İçişleri eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:53
Eski Bakan Güney ve Milletvekili Battal’dan Başkan Pekmezciye ziyaret

İçişleri eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, eski Bakan Güney ve Milletvekili Battal’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.


İçişleri Eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise misafirperverliğinden ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:53
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