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Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı

- FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Ünlü'nün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

19 Şubat 2019 Salı 18:29
Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı


İSTANBUL (AA) - FIBA Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcısı Turgay Demirel, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Onursal Başkanı da olan Demirel mesajında, "TBF Başkanlığım süresi içerisinde, birlikte Türk sporuna hizmet etme fırsatı bulduğum değerli Bakanımız Sayın Ünlü'nün ülkemizde düzenlediğimiz ve gümüş madalya kazandığımız 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonu ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nun basketbolumuza kazandırılması için verdiği destekler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:29
  1. Basketbol
  2. başsağlığı
  3. Fikret Ünlü
  4. Turgay Demirel

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