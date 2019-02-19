Eski Bakan Fikret Ünlü'nün vefatı





ANKARA (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve bazı spor federasyonları, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

TMOK, internet sitesinde yer alan mesajında, "Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanlarımızdan, TMOK Üyesi ve değerli spor insanı Sayın Fikret Ünlü bugün vefat etti. Merhumun cenazesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 21 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek devlet töreni sonrasında Karaman ili Ermenek ilçesine nakledilecek ve 22 Şubat Cuma günü, cuma namazı sonrasında defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonların taziye mesajları ise şöyle:





- Türkiye Voleybol Federasyonu

"Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü’nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."





- Türkiye Tenis Federasyonu





"56'ncı ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."





- Türkiye Boks Federasyonu





"56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."





- Türkiye Binicilik Federasyonu





"Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanlarımızdan, Ankara Atlı Spor Kulübü eski üyesi Sayın Fikret Ünlü’nün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."





- Türkiye Dağcılık Federasyonu





"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 56 ve 57'nci hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyonumuz bünyesinde pek çok faaliyete katılan Sayın Ünlü, hem iyi bir doğa sever hem de iyi bir spor adamıydı. Federasyonumuza sağlamış olduğu katkı ve desteklerden ötürü merhumu minnetle anıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz."







