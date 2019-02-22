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Eski Bakan Fikret Ünlü, Karaman’da toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede üç gün önce hayatını kaybeden Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesi Balkusan Köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:07
Eski Bakan Fikret Ünlü, Karaman’da toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede üç gün önce hayatını kaybeden Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesi Balkusan Köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Fikret Ünlü için Cuma namazına müteakip Lütfi Elvan Kent Meydanında cenaze namazı kılındı. Namaza, Ünlü’nün ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Valisi Fahri Meral, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sanatçı Zülfü Livaneli, siyasi parti temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları, çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından 75 yaşında hayatını kaybeden Fikret Ünlü, Karamanoğlu Mehmet Bey’in de türbesinin bulunduğu Balkusan Köyünde dualarla defnedildi.


Fikret Ünlü, Bülent Ecevit’in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57’nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:07
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