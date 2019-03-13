Eski Bakan Arslan, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti

Ak Parti Kars Milletvekili ve önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlısı müzesini ziyaret etti. Müzedeki mumyaları inceleyen Bakan Arslan, "Denizdeki binlerce çeşit balığın burada sergileniyor olması çok güzel bir şey" ifadesini kullandı.

Balıkçı Kenan Beylikdüzü Tesislerinde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret ederek mumya balıkları inceleyen Ak Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan emeklerinden dolayı İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı’ya teşekkür etti.

"Avrupa bile tanıyor"

Balıkçı Kenan’ın Avrupa’da bile tanındığını söyleyen Arslan, "Bizler Balıkçı Kenan’ı tanıyorduk ama yerini bilmiyorduk. Bugün ziyaret ettik. Müzeyi gezdik. Etkilenmemek mümkün değil. Denizdeki binlerce çeşit balığın burada olması, sergilenmesi güzel bir şey. Bu işi bu kadar bilen ve seven birinin olması böyle bir mekanda olması güzel bir özellik. Müzenin ücretsiz olması güzel bir özellik. İnşallah onun için gençlerimizin ve eğitimcilerin buraya duyması ve gelmesi onlar için çok güzel olur. Saatlerce anlatıp da, anlayamayacakları şeyleri burada bir kaç dakikalık geziyle öğrencilerimize anlatabilme şansları var. Kenan beyi tebrik ediyorum. Allah Kenan Bey gibileri arttırsın diyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz ve öğrencilerimiz için büyük nimet"

İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, "En küçük balıktan, en büyük balığa kadar Bakanımız burada balık mumyalarını inceledi. Müzeyi halka ve öğrencilere sunduğumuz için bizlere güzel şeyler söyledi. Ücretsiz olarak ziyaretçilerimize açık olması da bakanımız tarafından güzel bir şekilde bahsedildi. Bakınımız bu müzeyi ziyaret ederek bizleri de onure etti. Bizler gençlerimize, eğitimcilerimize katkı sağlamak için bu müzeyi kurduk. Bizim denizlerimiz çok değerli ama bu değerli denizlerimizde yaşayan canlılarımızı da bilmemiz gerekiyor. Genci, yaşlısı, büyüğü, küçüğü herkes denizlerimizdeki balıkları bilsin, öğrensin diye bu müzeyi kurduk. Ben 60 yaşına geldim denizin ne kadar çok değerli olduğunun yüzde 30’nu zor öğrendim. Denizlerimiz çok kutsal. Deniz bizlere balık veriyor. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Bu kadar büyük bir nimet" diye konuştu.

Müzeye her geçen gün yeni balıkları kazandırmak için çalıştıklarını belirten Balıkçı Kenan Balcı: "Bizler üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. Denizlerimizde bin bir çeşit balık canlısı var. Bizde bu balıkları burada mumyalayarak özellikle öğrencilerimize ve eğitimcilerimize sunuyoruz. Burada balıkları inceliyorlar. Denizlerde yaşayan balıkları öğreniyorlar. Aynı zamanda da bu müzeyi ücretsiz olarak geziyorlar" ifadelerini kullandı.