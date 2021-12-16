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Gündem Eski bakan Akarcalı'dan öneri: Türk doları basalım
Gündem

Eski bakan Akarcalı'dan öneri: Türk doları basalım

Turizm ve sağlık bakanlığı yapan Bülent Akarcalı, dolardaki artışa ilişkin yaptığı açıklamada Türk doları basılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 00:46:00 - 2021-12-16 00:49:19

TV 100 ekranlarında yayınlanan Çözüm programında Dr. Erol Mütercimler ve Bülent Akarcalı, son dönemde yaşanan döviz hareketliliğini masaya yatırdı. Geçmişte turizm ve sağlık bakanlığı yapan Bülent Akarcalı'nın önerisi sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

"Türk doları basalım"

"Millet madem dolar almak istiyor, o zaman bir Türk doları basalım" diyen Akarcalı, sözlerinin devamında "Gerekli kanunlar çıkarılsın, her türlü koruyucu bir şekilde. Densin ki 'Bu Türk Doları birebir ABD Doları'na eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk Lirası'na çevirebilirsiniz ya da ABD doları kullanacaksanız aynı şekilde sorgusuz sualsiz komisyonsuz ABD doları ile değiştirirsiniz" dedi.

"Vatandaş ABD'yi finanse etmesin"

Akarcalı, önerisinin gerekçesini ise "Sonuçta ne olacak? Vatandaş kendi parası ile ABD'yi finanse etmiş olmayacak. Şu anda satın aldığımız her dolarla ABD'yi finanse ediyoruz. ABD'ye 100 doların maliyeti 25 cent. 25 cent'e bugün 1300 liramızı alıyor. Bu unutuluyor, düşünülmüyor fazla" ifadeleriyle açıkladı.

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