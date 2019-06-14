Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey'in eşi vefat etti
Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Ebülfez Elçibey'in eşi Halime Aliyeva, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi14 Haziran 2019 Cuma 19:25
İSTANBUL (AA) - Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum Ebülfez Elçibey'in eşi Halime Aliyeva vefat etti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir İstanbul'da kanser tedavisi gören 66 yaşındaki Aliyeva, bugün hayatını kaybetti.
Aliyeva'nın cenazesi, bu akşam saatlerinde önce Bakü'ye, ardından da Nahçıvan'ın Keleki köyüne götürülecek.
Aliyeva için doğduğu Keleki'de yarın cenaze töreni düzenlenecek.
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