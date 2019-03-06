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Eski AYM Başkanvekili Alparslan Altan'a FETÖ'den hapis

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:19
Eski AYM Başkanvekili Alparslan Altan'a FETÖ'den hapis

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve  tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar  Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Bölge  Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Altan, avukatı Erol  Aras ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt  üyesi olmadığını ve isnat olunan suça ilişkin somut delillerin bulunmadığını  iddia etti.

Mahkum edilmesine yönelik çaba sarf edildiğini ve aleyhine algı  oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Altan, hakkındaki suçlamaların, yaptığı  savunmalarla çürütüldüğünü söyledi.

FETÖ hiyerarşisi içinde yer almadığını, isnat olunan "silahlı terör  örgütü üyeliği" suçunun, kendisi açısından oluşmadığını savunan Altan, örgütün  sivil imamlarıyla irtibatının bulunduğu, örgüt toplantılarının kendi evinde  yapıldığı iddialarını da reddetti. Sanık Altan, kod adının da bulunmadığını ve  kimseden talimat almadığını ileri sürdü.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın, tutuklandıktan  sonra yaptığı bireysel başvurunun, Anayasa Mahkemesince oy çokluğuyla kabul  edilemez bulunduğunu hatırlatan Altan, bu karara "karşı oy" yazdığı için de  suçlandığını belirtti.

Altan, karşı oyu, Yüksek Mahkemenin önceki kararlarına ve Avrupa İnsan  Hakları Mahkemesi (AİHM) yaklaşımları çerçevesindeki gerekçelere dayandırdığını  iddia etti.

Örgütün sivil imamları tarafından verilen ve "patates hat" olarak  adlandırılan telefon hattını kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Altan, adına  kayıtlı tek bir telefon hattının bulunduğunu, söz konusu hat ile kendi hattının  aynı tarihlerde ve aynı baz istasyonundan sinyal vermesi nedeniyle bunu  kullandığının kabul edildiğini savundu.

Gözaltına alındığı 16 Temmuz 2016'da emniyet görevlilerinin yaptığı  arama sonucu evindeki telefon ile dijital materyallere el konulduğunu hatırlatan  Altan, cep telefonu hattına polisler tarafından el konulduğunu, kullandığı iddia  edilen "patates hattın" ise gözaltına alındıktan sonra birkaç gün daha sinyal  vermeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti. Alparslan Altan, bu tespitin,  söz konusu hattı kullanmadığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

Altan, tutuklu bulunduğu süre de göz önüne alınarak, tahliyesine ve  beraatine karar verilmesini istedi.

Avukat Erol Aras'ın esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasının  ardından duruşmaya ara verildi.

Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle  aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından  okundu.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu sabit görülen sanık  Alparslan Altan'a, "örgütteki konumu, örgütte kaldığı süre ve kastının yoğunluğu"  dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak, 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza, 13  yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki  indirim uygulanarak, ceza 11 yıl 3 aya indirildi.

Altan'ın, tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine karar veren  heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararla ilgili temyiz yoluna başvurulması halinde bu istemi Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:19
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